Steht Krieg in Europa bevor? Wie gehen Soldatinnen und Soldaten mit dieser Ungewissheit um? Wie nimmt man Eltern von Kindern im wehrpflichtigen Alter ihre Sorge? Ein Gespräch mit Eva-Maria Kern, Chefin der Bundeswehr-Uni München, über schwierige Perspektiven und ihre Prepper-Box im eigenen Keller.

Eva-Maria Kern ist seit 2023 Präsidentin der Bundeswehruniversität München. Die Ingenieurin und Professorin für Wissenschaftsmanagement warnt vor schwierigen Zeiten und fordert ein Umdenken – in Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt. Dazu gehört für die gebürtige Österreicherin eine Wissenschaft, die sich mit Verteidigung auseinandersetzt, aber auch dringend den Dialog mit jungen Menschen sucht, um sie zu stärken und auf multiple Krisen bestmöglich vorzubereiten.