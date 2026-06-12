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Die Bundeswehr und die Angst vor dem Krieg„Verteidigung ist kein Fun-Thema, es ist bittere Realität“

Lesezeit: 10 Min.

„Natürlich will niemand sein Kind im Krieg wissen.“ Eva-Maria Kern, Präsidentin der Bundeswehr-Universität München.
„Natürlich will niemand sein Kind im Krieg wissen.“ Eva-Maria Kern, Präsidentin der Bundeswehr-Universität München. Stephan Rumpf

Steht Krieg in Europa bevor? Wie gehen Soldatinnen und Soldaten mit dieser Ungewissheit um? Wie nimmt man Eltern von Kindern im wehrpflichtigen Alter ihre Sorge? Ein Gespräch mit Eva-Maria Kern, Chefin der Bundeswehr-Uni München, über schwierige Perspektiven und ihre Prepper-Box im eigenen Keller.

Interview von Sabine Buchwald und Ulrike Heidenreich

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Eva-Maria Kern ist seit 2023 Präsidentin der Bundeswehruniversität München. Die Ingenieurin und Professorin für Wissenschaftsmanagement warnt vor schwierigen Zeiten und fordert ein Umdenken – in Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt. Dazu gehört für die gebürtige Österreicherin eine Wissenschaft, die sich mit Verteidigung auseinandersetzt, aber auch dringend den Dialog mit jungen Menschen sucht, um sie zu stärken und auf multiple Krisen bestmöglich vorzubereiten.

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Die einen wären bereit, ihr Land zu verteidigen, die anderen wollen nicht als „Kanonenfutter“ enden.  Sieben Stimmen aus dem Münchner Umland zur Debatte über die Bundeswehr.

SZ PlusVon Rosalie Baumstieger

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