In dem seit Jahren verwaisten Unionsbräu in Haidhausen wird auch auf absehbare Zeit keine neue Gaststätte einziehen. Das hat Vorsitzender Jörg Spengler (Grüne) im Bezirksausschuss Au-Haidhausen (BA) kundgetan und sich dabei auf ein Gespräch mit dem städtischen Kommunalreferat berufen.

Demnach laufe aktuell eine Machbarkeitsstudie zur Baufälligkeit des Neorenaissance-Baus nahe dem Max-Weber-Platz, in dem einst Münchner Brauereigeschichte geschrieben wurde. Anschließend sollen die Sanierungsoptionen geprüft werden. „Sicher ist aber, dass das Gebäude in den nächsten Jahren nicht nutzbar sein wird“, sagte Spengler.

Die traditionsreiche Gaststätte, die im Besitz der Stadt ist, steht bereits seit mehr als sechs Jahren leer. Damals wollte ein neuer Wirt dort nach größerem Umbau ein Lokal eröffnen, was jedoch durch einen Wasserschaden zunichtegemacht wurde. In der Folge kam es zu einem Rechtsstreit zwischen Pächter und Stadt, der Ende 2023 beigelegt wurde. Wenig später hieß es seitens des Kommunalreferats, dass „umfangreiche Sanierungsmaßnahmen“ nötig seien. Wie genau diese aussehen werden, ist bis heute ebenso unklar wie die einhergehenden Kosten.