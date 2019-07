1. Juli 2019, 18:37 Uhr Unglück nach Bergtour Münchner Rentner tot im Bannwaldsee gefunden

Sechs Tage nach dem scheinbar spurlosen Verschwinden eines Rentners aus München gibt es jetzt traurige Gewissheit: Der 75-Jährige ist tot. Einsatzkräfte der Wasserwacht Füssen sowie Wasserschutzpolizisten und Taucher der Bereitschaftspolizei bargen am Sonntag die Leiche des Mannes aus dem Bannwaldsee im Allgäu. In der Nähe des Südufers war dort zunächst das Auto des Münchners entdeckt worden, dann auch persönliche Gegenstände. Daraufhin wurden der See und seine Umgebung mit einem Sonar-Gerät vom Hubschrauber aus und durch Taucher abgesucht. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Münchner Polizei ist der Mann ums Leben gekommen, als er nach einer Bergtour offenbar noch abendliche Abkühlung in dem bis zu zwölf Meter tiefen See bei Füssen gesucht hatte. Der 75-Jährige war am Montag vergangener Woche auf die 2059 Meter hohe Große Schlicke in den Tannheimer Bergen gestiegen. Nach der Wanderung hatte er sich gegen 19 Uhr telefonisch bei seiner Frau gemeldet und ihr angekündigt, er werde jetzt nach Hause fahren.