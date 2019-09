Der Prozess um den Tod eines 13-jährigen Ruderschülers des Münchner Wilhelmsgymnasium am 19. April 2015 im Starnberger See droht zu platzen. Die beiden Übungsleiter des Münchener Ruder-Clubs (MRC) in Starnberg waren zwar bereits vor knapp vier Jahren wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen vor dem Landgericht München II angeklagt worden, weil sie gegen die Aufsichtspflicht und die Sicherheitsrichtlinien des Deutschen Ruderverbandes bei dem Jugendtraining verstoßen hätten. Doch erst nach weiteren drei Jahren wurde das Verfahren an das Amtsgericht Starnberg verwiesen, das nun überlegt, den Prozess gegen die Angeklagten wegen fehlenden öffentlichen Interesses nach Paragraf 153a gegen eine Geldauflage von 50 000 Euro und 12 000 Euro einzustellen.

"Dies wäre ein fatales Signal, und das nicht nur für die Eltern des ertrunkenen Kindes", empört sich Anwältin Annette von Stetten, die die Eltern des Gymnasiasten als Nebenklägerin vertritt. Sie kritisiert, dass das Verfahren "verschleppt" worden sei. Sie spricht von einem "Justizskandal", weil es der Staat nicht geschafft habe, in den viereinhalb Jahren seit dem Unglück zu einem Urteil zu kommen. Denn hier gehe es aus ihrer Sicht um "grobe Fahrlässigkeiten, nicht unerhebliche Straftaten und den Tod eines Kindes", betont von Stetten. Sie verweist auch auf zwei Gutachten, in denen das Ausmaß der Verschuldens der beiden Rudertrainer "mehr als deutlich" werde.

Es gebe verschiedene Überlegungen, wie es in diesem Verfahren weitergehen könnte, sagte auf Anfrage Franz von Hunoltstein, Sprecher des Amtsgerichts Starnberg. Dass hierbei auch geprüft werde, das Verfahren gegen Geldauflagen einzustellen, könne er "nicht dementieren". Eine weitere Stellungnahme wolle er aber derzeit zu dem Fall nicht abgeben. Auch die Staatsanwaltschaft München II will sich jetzt nicht konkret äußern; die Angeklagten waren nicht zu erreichen.

Der Junge war im acht Grad kalten Wasser des Sees ertrunken. Er hatte als Anfänger an dem Jugendtraining teilgenommen und war bei starkem Nordostwind in seinem Einer-Rennboot abgetrieben, während sich die restliche Rudergruppe den Ermittlungen zufolge in ihren Mannschaftsbooten außer Sichtweite in Richtung Berg entfernte. Der 13-Jährige war nur leicht bekleidet, hatte kein Handy dabei und trug auch keine Schwimmweste, als er offenbar beim Kampf gegen Wellen und Böen ins kalte Wasser fiel. Er wurde erst sechs Tage später aus 35 Metern Tiefe und 425 Meter vom Starnberger Ufer entfernt aus dem See geborgen.