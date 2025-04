Zwei Autofahrer sind am Mittwochnachmittag im Münchner Westend aneinandergeraten. Dabei erwies sich der Ältere keineswegs als der Klügere: Nachgeben wollte er auf keinen Fall. Und so hätte das Unglück beinahe seinen Lauf genommen.

Der über 80-Jährige hatte mit seinem Fiat zunächst den Außenspiegel eines Autos gestreift, das in der Bergmannstraße geparkt war. Der 32-Jährige im anderen Auto machte sich erbost an die Verfolgung des Übeltäters und stellte ihn an einer roten Ampel.

Dort stieg er aus, es kam laut Polizei zunächst zu einem Wortgefecht. Dann packte der 32-Jährige den über 80-Jährigen kräftig am Arm, um dessen Weiterfahrt zu verhindern. Danach stellte sich der 32-Jährige vor den Fiat. Der über 80-Jährige fuhr dennoch los und verletzte dabei den 32-Jährigen leicht.

Anschließend verständigte der 32-Jährige die Polizei. Die traf den Älteren an dessen Wohnanschrift an. Der Fiat wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Der über 80-Jährige wurde wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der 32-Jährige wegen Körperverletzung angezeigt.