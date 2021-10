Die Polizei versucht, eine Unfallflucht mit ungewöhnlichem Hintergrund nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Fußgänger aufzuklären. Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr informierte ein Zeuge über Notruf, dass ein Fußgänger bei Rot die Kreuzung Schleißheimer Straße/Petuelring überquert habe und dabei von einem stadteinwärts fahrenden Pkw erfasst worden sei. Eine Streifenbesatzung kam, fand aber weder Unfallspuren noch -beteiligte. Wenig später verständigte ein Taxifahrer die Polizei: Ein Fahrgast sei beim Aussteigen am Steubenplatz zusammengebrochen. Wieder kam die Polizei, und nun stellten die Beamten fest, dass der 45-jährige Fahrgast die Person war, die bei dem Unfall erfasst worden war. Der Mann war schwer verletzt in das Taxi gestiegen, er hatte Brüche am Oberkörper und den Armen erlitten und kam ins Krankenhaus. Später stellte sich heraus, dass er einen Geldbeutel mit Bargeld und ein Handy bei sich hatte, die nicht ihm gehörten. Er hatte sie tags zuvor einem Mitarbeiter eines Lokals in der Leopoldstraße gestohlen. Offen bleibt, wer den Mann überfahren und dann Unfallflucht begangen hat. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter 089/62 16-33 22 zu melden.