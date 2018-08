5. August 2018, 18:57 Uhr Unfallbilanz 162 verletzte Radfahrer im ersten Halbjahr

Allein in der ersten Jahreshälfte 2018 haben sich auf Münchens Straßen bereits 1377 Unfälle mit Radfahrern ereignet. Statistisch kommt es somit zu mehr als sieben Unfällen pro Tag. Zwar gehen die meisten davon glimpflich aus, jedoch wurden 162 Radfahrer dabei verletzt, zwölf davon schwer. Anfang Mai überrollte ein abbiegender Lastwagen ein neunjähriges Mädchen auf der Schleißheimer Straße, das Kind war mit dem Rad auf dem Weg zur Schule und wurde bei dem Unfall getötet. Daraufhin führte die Polizei im Juli mehrere Schwerpunktkontrollen durch. Die Beamten stoppten vor allem abbiegende Autofahrer, aber auch Radler, die sich nicht an die Verkehrsregeln hielten. Man habe 67 Autofahrer verwarnt, weil sie sich beim Abbiegen falsch verhalten hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im selben Zeitraum seien 539 "Geisterradler" verwarnt worden, die in der falschen Richtung unterwegs waren - dies sei eine der häufigsten Ursachen für Fahrradunfälle. In 171 Fällen hätten Radler eine rote Ampel missachtet, und 107 Mal wurden Fahrradfahrer verwarnt, weil sie beim Radeln ihr Smartphone benutzten, was mit bis zu 55 Euro geahndet werden kann.