24. Juli 2019, 19:01 Uhr Unfall Vater überrollt einjährige Tochter

Ein Kleinkind ist am Dienstagabend im Münchner Stadtteil Pasing von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Am Steuer des Wagens saß der Vater des Mädchens. Nach Polizeiangaben war die Familie gegen 20.25 Uhr vor der Tiefgaragenzufahrt ihres Wohnanwesens angekommen. Nachdem die Ehefrau mit der einjährigen Tochter ausgestiegen war und sich außer Sichtweite befand, ließ der 42 Jahre alte Familienvater das Auto anrollen. In diesem Moment habe sich die einjährige Tochter plötzlich umgedreht, teilte die Münchner Polizei mit. Das Kleinkind lief zurück neben den anrollenden Wagen, kam dabei ins Stolpern und geriet daraufhin unter das Fahrzeug. Die Einjährige wurde von einem Reifen des 1,5 Tonnen schweren Fahrzeugs überrollt. Ein medizinisch ausgebildeter Nachbar konnte das Mädchen reanimieren. Mit Organquetschungen und einer Hirnblutung kam es in eine Klinik. Laut Polizei war der Zustand des Mädchens am Mittwoch "kritisch, aber stabil".