12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Unfall Trambahn schleift Mini mit

Beim Zusammenstoß einer Tram mit einem Mini ist am späten Freitagvormittag auf der Arnulfstraße der Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mini wurde auf Höhe der Nibelungenstraße trotz einer Sofortbremsung etwa 15 Meter mitgeschleift. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte sich der Fahrer zwar schon selbst aus dem Auto befreit, er klagte aber über starke Schmerzen. Ein Notarzt und Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten den jungen Mann und transportierten ihn dann zur weiteren Untersuchung in den Schockraum einer Münchner Klinik. In der Tram wurde nach Feuerwehrangaben niemand verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Arnulfstraße stadtauswärts gesperrt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen ist laut Feuerwehr erheblich.