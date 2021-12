Verkehrsschilder haben durchaus ihren Sinn, das hat am Mittwochnachmittag ein 78 Jahre alter Autofahrer schmerzlich gelernt, der mit seinem Wagen in der Arnulfstraße stadteinwärts unterwegs war. Auf Höhe des Starnberger Flügelbahnhofs wollte der Mann wenden, obwohl dort das Verkehrszeichen 272 (Wendeverbot) genau das untersagt. Prompt stieß der Senior mit einer Tram der Linie 17 zusammen, die er offensichtlich übersehen hatte. Trotz einer Schnellbremsung schob die Tram das Auto noch mehrere Meter vor sich her. Der 78-Jährige erlitt dabei ein Halswirbel-Schleudertrauma, zwei Frauen in der Tram wurden ebenfalls verletzt, beide am Knie. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro.