Unfall in Berg am Laim

Ein 18-jähriger Fußgänger ist am späten Mittwochnachmittag in Berg am Laim von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte er gegen 16 Uhr die Berg-am-Laim-Straße an einem ungesicherten Übergang, ohne - offenbar abgelenkt vom Blick auf sein Mobiltelefon - auf den Straßen- oder Trambahnverkehr zu achten.

Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 18-Jährige kam mit einem Polytrauma, verschiedenen Brüchen und einem Milzriss ins Krankenhaus. Der Tramverkehr musste umgeleitet werden.