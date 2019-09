Dreimal sind innerhalb von nur zwei Tagen Personen auf die Gleise der S-Bahn gestürzt, für einen 22-jährigen Franzosen endete der Sturz tödlich. Er war am Freitag mit Freunden auf dem Heimweg vom Oktoberfest. Am Bahnhof Laim lief er neben einer einfahrenden Bahn her, stolperte und geriet mit dem Bein in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug, berichtete die Polizei am Sonntag. Er wurde in das Gleis gezogen und eingequetscht. Ein Fahrgast zog die Notbremse. Trotz Notoperation erlag der junge Tourist Samstagfrüh seinen Verletzungen. Am Freitagnachmittag stürzte an der Donnersbergerbrücke ein 21-Jähriger ins Gleis, eine S-Bahn konnte aber noch rechtzeitig bremsen. Dem Sturz war ein Streit vorausgegangen: Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der Mann am Ostbahnhof einer 18-Jährigen ihr Handy weggenommen und sie damit genötigt, ihm in die S-Bahn zu folgen. An der Donnersberger Brücke flüchtete die Frau vor ihm. Als sie versuchte, ihren Verfolger von sich zu stoßen, fiel er vor die S-Bahn. Am Isartor retteten zwei Frauen einen 23-Jährigen Samstagfrüh vor einer heranfahrenden S-Bahn. Der Tourist hatte sich im Weg geirrt und war statt auf die Rolltreppe ins Gleis gelaufen. Mit Gesten brachten die Frauen einen Triebfahrzeugführer rechtzeitig dazu, zu stoppen.