1. April 2019, 18:48 Uhr Unfall Tödlicher Fenstersturz beim Frühjahrsputz

Im Westend ist am Montagfrüh eine Seniorin aus dem Fenster einer Wohnung im fünften Stock gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, riefen Zeugen gegen 9.15 Uhr den Notruf. Als die Streife bei dem Anwesen in der Bergmannstraße ankam, war die 79 Jahre alte Frau bereits tot. Nach ersten Ermittlungen hatte die Seniorin beim Fensterputzen das Gleichgewicht verloren und war in die Tiefe gestürzt. Was sich genau zugetragen hat, ermittelt derzeit noch die Kriminalpolizei.