Ein sehr teueres Wendemanöver hat am Sonntagnachmittag ein 71-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis hingelegt. Er war mit seinem VW entlang der Isar auf der Erhardtstraße unterwegs, Richtung Südwesten, und wollte auf Höhe der Boschbrücke verbotswidrig wenden. Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden Wagen, und das war ein Ferrari. Die beiden Autos kollidierten, wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert, der Ferrari kam an einem Baum zum Stehen. Wie hoch der Schaden am Baum ist, berichtet die Polizei nicht, wohl aber, dass an den beiden Autos ein Schaden von "weit über 100 000 Euro" entstanden sei. Der 27-jährige Ferrari-Fahrer wurde an der Hand verletzt und kam in ein Krankenhaus.