Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Trambahn in der Altstadt ist ein 44-Jähriger am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er auf der Bayerstraße in Richtung Schwanthalerhöhe unterwegs, als er in Höhe des Hauptbahnhofs mit seinem Fahrzeug über die ebenerdig in der Mitte liegenden Trambahngleise wenden wollte. Dabei kollidierte er mit einer in der gleichen Richtung fahrenden Straßenbahn, die freie Fahrt gehabt habe.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich laut Polizei 25 Fahrgäste in der Straßenbahn. Sie seien ebenso wie der 46-jährige Straßenbahnfahrer unverletzt geblieben. Der Autofahrer habe Verletzungen am Kopf und am Sprunggelenk erlitten. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei der noch fahrbereiten Tram war der Rammschutz abgerissen. Der Straßenbahnverkehr war für eine Stunde unterbrochen. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 50 000 Euro.