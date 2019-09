Hollywood in Milbertshofen: Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat am Donnerstag eine Karambolage wie aus einem Actionfilm veranstaltet. Als die Polizei den Hyundai-Fahrer kurz vor 22 Uhr an der Ingolstädter Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, gab er Gas und fuhr über eine rote Ampel. An der Einmündung zur Schmalkaldener Straße rammte er einen geparkten Mercedes und einen weiteren Wagen, der dort abbog. Anschließend rammte er an der Einmündung der Langensalzastraße einen geparkten Fiat, der auf einen dahinter stehenden BMW geschoben wurde. In der Griegstraße stieß er gegen einen Parkverhinderungsbügel und gegen ein Verkehrsschild; das Schild fiel auf einen Mercedes. Bei der Weiterfahrt über den Gehweg stieß der Hyundai dann gegen einen geparkten Opel. Der Mann sprang aus dem rollenden Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß fort, doch ein Polizist war schneller. Der Fahrer war bekifft, sein Auto geklaut.