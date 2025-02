Auf der Münchner Autobahnumgehung A99 ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Sieben Personen wurden schwer verletzt. Sie mussten intensivmedizinisch versorgt und in Münchner Kliniken gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn war zwei Stunden gesperrt.