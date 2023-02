Straßenrennen in Schwabing

Sein schnittiges Auto und Alkohol im Blut haben einen 44-jährigen Münchner zum Rennfahrer gemacht. Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr fuhr er in seinem italienischen Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit in Schwabing auf der Schenkendorfstraße Richtung Westen. Anderen Autofahrern fiel er auf, weil er rasant die Fahrspuren wechselte, bis er mit einem Kleintransporter zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf den Mittelstreifen und gegen einen Lichtmast geschleudert. Das Auto blieb schwer beschädigt gegen die Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten dauerten drei Stunden.