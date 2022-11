Zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall ist es in den frühen Morgenstunden des Sonntags am Rosenheimer Platz gekommen. Aus unbekannter Ursache habe ein 65-jähriger Mann gegen zwei Uhr am Bahnsteig das Gleichgewicht verloren und sei rückwärts ins Gleis vor eine einfahrende S-Bahn gestürzt, berichtet die Polizei. Der lebensgefährlich verletzte 65-Jährige habe zunächst stabilisiert werden können, sei aber im Krankenhaus an der Schwere seiner Verletzungen gestorben.

Der 52-jährige Triebfahrzeugführer der beteiligten S 3 wurde noch am Ort psychologisch betreut. Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr auf der Stammstrecke für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.