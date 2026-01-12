Zum Hauptinhalt springen

Allach18-Jähriger fällt aus Räumfahrzeug

Ein Räumfahrzeug kümmert sich um die Schneemassen in München (Symbolbild).
Ein Räumfahrzeug kümmert sich um die Schneemassen in München (Symbolbild). (Foto: Simon Sachseder/dpa)

Zwei junge Männer wollen Schnee räumen, als der Fahrer von der Fahrbahn abkommt. Die beiden werden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei einem schneebedingten Unfall sind am Sonntagmorgen zwei junge Männer in Allach mit leichten Verletzungen davongekommen. Sie waren gegen 8.15 Uhr mit einem Winterräumfahrzeug auf der Allacher Straße stadtauswärts unterwegs, um Schnee zu räumen, als der 19 Jahre alte Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen am Grünstreifen stehenden Baum touchierte.

Beim offenbar heftigen Gegenlenken fiel der 18 Jahre alte Beifahrer durch das große Seitenfenster aus dem Räumfahrzeug, das nach wenigen Metern auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, am Fahrzeug und am Baum entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Entdeckungen in der Wissenschaft
:Von Intervallfasten bis Ziegelbau – diese Durchbrüche sind Münchner Wissenschaftlern gelungen

Sie jagen Bakterien und bauen Roboter, die das Meer säubern, Stammzellen umwandeln oder Ziegelwände optimieren – und erkennen ein Risiko beim Fasten: Was Forscherinnen und Forscher der TU München 2025 Außergewöhnliches geleistet haben.

SZ PlusVon René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite