Bei einem schneebedingten Unfall sind am Sonntagmorgen zwei junge Männer in Allach mit leichten Verletzungen davongekommen. Sie waren gegen 8.15 Uhr mit einem Winterräumfahrzeug auf der Allacher Straße stadtauswärts unterwegs, um Schnee zu räumen, als der 19 Jahre alte Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen am Grünstreifen stehenden Baum touchierte.

Beim offenbar heftigen Gegenlenken fiel der 18 Jahre alte Beifahrer durch das große Seitenfenster aus dem Räumfahrzeug, das nach wenigen Metern auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, am Fahrzeug und am Baum entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.