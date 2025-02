Bei einem Unfall in Nymphenburg ist eine Radfahrerin am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 33-jährige Frau gegen 11.20 Uhr die Nederlinger Straße stadtauswärts. Sie wollte die Kreuzung mit dem Wintrichring geradeaus überqueren. Dort fuhr gleichzeitig eine 20-jährige Münchnerin mit einem BMW. In der Kreuzung stieß das Auto mit dem Rad frontal zusammen.