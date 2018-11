4. November 2018, 18:50 Uhr Unfall Mutter ermittelt Flüchtigen

Ein Fall von Unfallflucht vom vergangenen Mittwoch ist aufgeklärt. Dabei war ein 15-jähriger Radfahrer in Straßlach so schwer verletzt worden, dass er nicht sagen konnte, ob er mit einem Fußgänger oder einem anderen Radler kollidiert war. Die Mutter des Opfers war am Donnerstag noch einmal an den Ort des Geschehens zurückgekehrt, dort war ihr ein Radler aufgefallen. Er gab schließlich zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein und sich entfernt zu haben, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Unfallflucht.