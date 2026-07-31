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SendlingRollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Unfall in Sendling ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden und kurz darauf verstorben (Symbolbild).
Bei einem Unfall in Sendling ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden und kurz darauf verstorben (Symbolbild). Peter Kneffel

Als die Autofahrerin links abbiegt, bremst der 56-Jährige stark und verliert dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann stürzt und wird schwer verletzt. Kurz darauf stirbt er in einer Klinik.

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Nach einem Verkehrsunfall in Sendling ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Der 56-jährige Münchner war gegen 15.20 Uhr mit seinem Roller der Marke Piaggio auf der Johann-Clanze-Straße stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 26-Jährige, ebenfalls aus München, mit ihrem VW in entgegengesetzter Richtung.

An der Kreuzung zum Eichendorffplatz bog die 26-Jährige nach links auf diesen ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei bremste der 56-Jährige daraufhin stark, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei rutschten sowohl der Mann als auch sein Roller über die Fahrbahn und kollidierten mit dem Wagen der jungen Frau.

Der 56-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Er verstarb kurz darauf in einer Münchner Klinik. Die Kreuzung wurde für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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