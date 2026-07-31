Nach einem Verkehrsunfall in Sendling ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Der 56-jährige Münchner war gegen 15.20 Uhr mit seinem Roller auf der Johann-Clanze-Straße stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 26-Jährige, ebenfalls aus München , mit ihrem Wagen in entgegengesetzter Richtung.

An der Kreuzung zum Eichendorffplatz bog die 26-Jährige nach links auf diesen ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei bremste der 56-Jährige daraufhin stark, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei rutschten sowohl der Mann als auch sein Roller über die Fahrbahn und kollidierten mit dem Wagen der jungen Frau.

Der 56-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Er verstarb kurz darauf in einer Münchner Klinik. Die Kreuzung wurde für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.