Zum Hauptinhalt springen

Mittlerer RingSperrungen nach Unfall auf dem Petuelring

Blick auf den Petuelring (Archivfoto).
Blick auf den Petuelring (Archivfoto). (Foto: Alessandra Schellnegger)

Vier Autos sind in den Unfall involviert, der sich im morgendlichen Berufsverkehr ereignet. Der Petuelring ist in westlicher Fahrtrichtung komplett, in Gegenrichtung teilweise gesperrt.

Nach einem Verkehrsunfall ist aktuell der Petuelring in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilt. In Richtung Osten sei ein Fahrstreifen frei.

Im morgendlichen Berufsverkehr hatte sich auf dem Abschnitt des Mittleren Rings zwischen Knorrstraße und Schleißheimer Straße ein Unfall ereignet, wie ein Feuerwehrsprecher der SZ sagte. Vier Fahrzeuge waren demnach daran beteiligt. Eine Person wurde verletzt. Zunächst habe es geheißen, es habe einen Unfall im Petuelring gegeben, sagte der Sprecher. Das habe ich jedoch als unzutreffend herausgestellt.

© SZ/gal - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Schmerzensgeld
:Wer muss zahlen, wenn im Bus was passiert?

Eine Münchnerin verklagt ein Transportunternehmen, weil sie beim Einsteigen verletzt worden sei. Doch der Richter weist sie gleich in mehreren Punkten zurecht.

Von Andreas Salch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite