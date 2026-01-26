Nach einem Verkehrsunfall ist aktuell der Petuelring in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilt. In Richtung Osten sei ein Fahrstreifen frei.

Im morgendlichen Berufsverkehr hatte sich auf dem Abschnitt des Mittleren Rings zwischen Knorrstraße und Schleißheimer Straße ein Unfall ereignet, wie ein Feuerwehrsprecher der SZ sagte. Vier Fahrzeuge waren demnach daran beteiligt. Eine Person wurde verletzt. Zunächst habe es geheißen, es habe einen Unfall im Petuelring gegeben, sagte der Sprecher. Das habe ich jedoch als unzutreffend herausgestellt.