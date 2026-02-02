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MilbertshofenRadfahrerin schwer verletzt durch Zusammenstoß mit Lkw

Die verletzte Radfahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto).
Die verletzte Radfahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Robert Haas

Im morgendlichen Berufsverkehr kollidiert eine 55-jährige Radlerin an der Einmündung der Taunusstraße in den Frankfurter Ring mit einem Lastwagen. Wie genau es dazu kam, ermittelt derzeit die Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall in Milbertshofen ist am Montagmorgen eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Sie war mit einem Lkw kollidiert und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht; welche Verletzungen die 55-Jährige genau erlitten hat, war aber zunächst nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach neun Uhr an der Einmündung der Taunusstraße in den Frankfurter Ring. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Radfahrerin und der Lkw beide in westlicher Richtung unterwegs, zum Olympiapark hin; die 55-Jährige fuhr demnach auf dem Radweg. Wie es dann zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug mit Anhänger kam, ermittelt die Verkehrspolizei noch. Dieser wurde von einem 49-Jährigen aus dem Landkreis München gesteuert.

Wegen der Unfallaufnahme war die Taunusstraße bis etwa 10.30 Uhr komplett gesperrt, auf dem Frankfurter Ring war in Richtung Westen nur ein Fahrstreifen offen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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