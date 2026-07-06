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PasingAutofahrer kollidiert mit Baum, Feuerwehr greift zur Kettensäge

Die Feuerwehr musste zur Gefahrenabwehr ausrücken.
Die Feuerwehr musste zur Gefahrenabwehr ausrücken. Sven Hoppe/dpa

Bei dem Unfall werden zwei jugendliche Beifahrer leicht verletzt. Schlechter geht es für den Baum aus.

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Als Holzfäller haben sich am Sonntagmittag Münchner Feuerwehrleute betätigt: Sie wurden gegen 12.30 Uhr zu einem Unfall in der Lortzingstraße in Pasing gerufen. Dabei war ein Mann, der in Richtung Bodenseestraße fuhr, ohne weitere Beteiligte von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Mittelstreifen mit einem Baum kollidiert.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei jugendliche Beifahrer im Auto leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings wurden sowohl das Auto wie auch der Baum schwer beschädigt. Nach der Erstversorgung der Verletzten griffen die Feuerwehrler deshalb zur Kettensäge und fällten den Baum. Nach etwa einer halben Stunde war die Gefahr beseitigt, der Verkehr konnte wieder fließen.

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