Ein 55-jähriger Radfahrer hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 15.15 Uhr in der Altstadt auf der Lindwurmstraße stadtauswärts unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 21-Jährige von der Nußbaum- in die Lindwurmstraße einbiegen. Der Radfahrer soll die für ihn geltende rote Ampel missachtet haben, wodurch beide im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Der Rettungsdienst brachte den Radler in ein Krankenhaus.