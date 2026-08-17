Zum Hauptinhalt springen

AllachMotorblock wird bei Unfall aus Auto gerissen

Das Auto kam bei dem Unfall auf dem Dach zum Liegen.
Das Auto kam bei dem Unfall auf dem Dach zum Liegen. Foto: Einsatzdienst FF Allach/Feuerwehr München

Der 20-jährige Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und kollidiert auf der Allacher Straße mit mehreren Bäumen und einer Ampel. Verletzt wird er dabei nur leicht.

SZ bei Google bevorzugen

Bei einem Unfall in der Nacht zum Montag in Allach ist ein Auto komplett zerstört worden – während der Fahrer den Wagen fast unverletzt verlassen konnte.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 20-jährige Münchner gegen 1 Uhr mit seinem Ford Focus die Allacher Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung der Untermenzinger Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, einer Ampelanlage und mehreren Bäumen, bevor er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde.

Der Fahrer allerdings trug nur eine Platzwunde am Kopf davon, konnte das Auto selbständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr entfernte die Ampelanlage und einen Baum. Zur Unfallursache ermittelt jetzt die Verkehrspolizei.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Immobilienpreise
:Grundstückswerte in München fallen auf Niveau von vor zehn Jahren

Um bis zu 30 Prozent sind die Bodenrichtwerte gesunken. Was das für Käufer, Eigentümer und Mieter bedeutet.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite