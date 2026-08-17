Bei einem Unfall in der Nacht zum Montag in Allach ist ein Auto komplett zerstört worden – während der Fahrer den Wagen fast unverletzt verlassen konnte.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 20-jährige Münchner gegen 1 Uhr mit seinem Ford Focus die Allacher Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung der Untermenzinger Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, einer Ampelanlage und mehreren Bäumen, bevor er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde.

Der Fahrer allerdings trug nur eine Platzwunde am Kopf davon, konnte das Auto selbständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr entfernte die Ampelanlage und einen Baum. Zur Unfallursache ermittelt jetzt die Verkehrspolizei.