Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstagabend einen Unfall verursacht und einen 60-jährigen Mann dabei schwer verletzt. Laut Polizei übersah der 50-jährige Lkw-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer, als er von der Kreillerstraße links in Richtung Schatzbogen abbog. Der Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei frontal in die Seite des Transporters gekracht, berichtete die Polizei. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.