23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Unfall Motorradfahrer schwer verletzt

Vier Stunden gesperrt war die Dachauer Straße in Neuhausen am Dienstagvormittag nach einem schweren Unfall, bei dem ein 32-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 8.30 Uhr war ein 38-jähriger Münchner mit seinem Pkw auf der Dachauer Straße stadteinwärts unterwegs, kurz nach der Lazarettstraße wollte er nach rechts in eine Einfahrt einbiegen, musste aber kurzzeitig warten. Um auszuweichen, wechselte ein nachfolgender 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Tölz mit seinem Auto auf die linke Fahrspur. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 32-jähriger Münchner mit seinem Motorrad ebenfalls stadteinwärts. Um einen Zusammenstoß mit dem Tölzer Auto zu vermeiden, bremste er stark ab und lenkte sein Motorrad nach links. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und prallte mit dem Oberkörper gegen ein Verkehrszeichen, das er aus der Befestigung riss. Der Mann musste am Unfallort reanimiert werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.