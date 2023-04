Von Susi Wimmer

Der Fahrer, der auf der Moosacher Straße einen Unfall verursacht haben soll, bei dem zwei Menschen starben, bleibt vorerst in Freiheit. "Das Verfahren wird ausgesetzt, wir müssen es zumindest probieren", sagt Richterin Betina Dettenhofer und meint damit die Befragung eines maßgeblichen Zeugen, der aktuell in Bulgarien weilt: Der soll nämlich erzählen, ob ein massiver Streit im Auto in jener Augustnacht 2022 dazu geführt hat, dass Kiril T. alkoholisiert und zu schnell bei Rotlicht in eine Kreuzung fuhr und einen Unfall verursachte. Seine beiden Freunde, die auf dem Rücksitz saßen, starben an den Folgen des Zusammenstoßes.

Blut in der Brusthöhle, stumpfes Schädeltrauma, schwerste Wirbelsäulen- und Kopfverletzungen: Die Ergebnisse der Obduktion der beiden Unfallopfer, die Rechtsmedizinerin Anne Holzer vorstellte, machten die Wucht des Aufpralls deutlich. Einer der Männer wurde durch die Heckscheibe aus dem Auto geschleudert. In jener Nacht hatten sie den 23-Jährigen Kiril T. überredet, zur Tankstelle zu fahren, um Bier zu kaufen. T. und sein Beifahrer, der Mann aus Bulgarien, waren angeschnallt, die Männer im Fond des Wagens nicht. Ob sie mit Gurt überlebt hätten, dazu konnte die Rechtsmedizinerin nichts sagen.

Verteidiger Alexander Esser hatte zum Prozessauftakt betont, dass sein Mandant den Unfall nicht aufgrund der Alkoholisierung verursacht habe, sondern durch einen heftigen Streit im Wagen abgelenkt gewesen sei. Er beantragte, im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens Yordan A. in Bulgarien durch die Justiz audiovisuell vernehmen zu lassen - oder ihn live in den Gerichtssaal zuschalten zu lassen.

Dem stimmte das Gericht zu. Der Prozess wird nun ausgesetzt. Wenn die Zeugenfrage geklärt ist, startet die Verhandlung von Neuem. Bereits am letzten Prozesstag hatte das Gericht den Haftbefehl gegen Kiril T. außer Vollzug gesetzt, dagegen legte nun die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Ob T. wieder in Haft muss, entscheidet nun das Landgericht.