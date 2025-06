Bei einem Verkehrsunfall auf dem Mittleren Ring im Münchner Stadtteil Steinhausen ist am Donnerstagvormittag eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war es gegen 9.30 Uhr in der Richard-Strauss-Straße auf Höhe der Zaubzerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Für die Unfallaufnahme musste der vielbefahrene Mittlere Ring zwischen Liszt- und Prinzregentenstraße in beide Richtungen gesperrt werden.