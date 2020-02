Nach dem Zusammenstoß zweier Lkw sind am Donnerstag in der Bräuhausstraße 100 Liter Diesel ausgelaufen. Mit einem Wall aus Ölbindemittel verhinderte die Feuerwehr, dass der Treibstoff in die Kanalisation gelangte. Den Rest pumpte sie aus dem Tank. Der Fahrer eines Lastwagens hatte beim Abbiegen übersehen, dass ein weiterer Lastwagen seine Laderampe ausgeklappt hatte. Diese riss ein Loch in seinen 200 Liter fassenden Treibstofftank. Der Mann habe zunächst versucht, das Loch mit Stofffetzen zu stopfen, sich dann aber doch entschieden, professionelle Hilfe der Einsatzkräfte in Anspruch zu nehmen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.