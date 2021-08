Eine 41 Jahre alte Münchnerin hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter eine Oberschenkelfraktur zugezogen - und sich zudem Anzeigen eingehandelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. Die Verordnung besagt, dass auf den E-Rollern keine weiteren Personen mitfahren dürfen. Die 41-Jährige hatte jedoch am Donnerstagabend einen 34-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit an Bord. Der wurde leicht verletzt, als die Frau in der Truderinger Straße beim Versuch scheiterte, auf einen Radweg zu fahren. Am abgesenkten Bordstein kippte der Scooter zur Seite, das Pärchen stürzte. Seit Jahresbeginn hat es bereits 172 Unfälle mit E-Scootern gegeben, 132 mit Verletzten. 2020 wurden insgesamt nur 98 Unfälle registriert.