Lichtbogen verletzt Frau auf Zugwaggon

Schwere Verletzungen hat sich eine junge Frau zugezogen, als sie am Montagabend am Südbahnhof auf einen Kesselwagen gestiegen war, um sich dort von ihrem Begleiter fotografieren zu lassen. Nach Angaben der Bundespolizei hielten sich die 20-Jährige und der 22-Jährige unerlaubt auf dem Gelände des Rangierbahnhofs Süd auf. Währenddessen überquerten sie mehrere Gleise. Gegen 19.30 Uhr kletterte die Frau am Gleis 42 auf einen abgestellten Waggon, richtete den Oberkörper auf und kam dabei der Oberleitung so nahe, dass es zu einem sogenannten Lichtbogen kam. Dieser traf die 20-Jährige und schleuderte sie zurück auf den Boden. Die Frau erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf 70 Prozent der Hautfläche sowie ein Polytrauma und wurde in eine Klinik gebracht. Der Begleiter erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren auf Bahngebiet: Von der 15 000 Volt führenden Oberleitung könne auch ohne direkte Berührung ein Lichtbogen überspringen. Bahnanlagen eigneten sich nicht für Fotoaufnahmen. Sowohl im Gleisbereich als auch auf Waggons herrsche Lebensgefahr.