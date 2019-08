11. August 2019, 18:31 Uhr Unfall Lastwagen rammt Smart

Schwer verletzt worden ist der Fahrer eines Smarts bei einem Unfall auf der Chiemgaustraße am Samstagmittag. Der 33-Jährige aus München wollte kurz vor der Kreuzung mit der Balanstraße nach links in eine Einfahrt abbiegen, setzte den Blinker und hielt wegen Gegenverkehrs an. Das hatte ein von hinten kommender Lkw-Fahrer offensichtlich übersehen - er fuhr ungebremst auf den Smart auf. Dadurch wurde dieser mehr als 50 Meter über die Gegenfahrbahn und auf den Gehweg geschleudert. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt das Dach des Smarts auf und barg den Verletzten so schonend wie möglich. Während der Kleinwagen durch den Unfall und die Bergung mehr oder weniger zerstört wurde, entstand am Lkw nur minimaler Schaden, sein Fahrer wurde nicht verletzt. Die Chiemgaustraße wurde für eineinhalb Stunden gesperrt, es gab aber keine größeren Staus.