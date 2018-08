8. August 2018, 18:50 Uhr Unfall Laster schleift Kinderwagen mit

Riesenglück hatte eine Mutter mit zwei Kleinkindern, die am Montagnachmittag beim Überqueren der Prinzregentenstraße an einer grünen Fußgängerampel von einem Lastwagenfahrer übersehen wurde. Das Fahrzeug erfasste den Kinderwagen mit den zwei und drei Jahre alten Söhnen der Münchnerin. Der kippte um und wurde samt Kindern zwei Meter mitgeschleift, ehe der Lkw zum Stehen kam. Die Kinder kamen mit leichten Schürfwunden davon. Die Mutter erlitt einen Schock, der Lastwagenfahrer aus Dasing ebenfalls. Er war trotz stoppenden Verkehrs in die Kreuzung mit der Ismaninger Straße eingefahren und wollte diese räumen, als die Fußgängerampel auf Grün schaltete. Dabei ließ er noch einen Fußgänger passieren, die Mutter mit Kinderwagen bemerkte er offensichtlich nicht.