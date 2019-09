Ein zweijähriger Bub ist am Sonntag auf der Theresienwiese aus einem Karussell gefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Das Kind sei um die Mittagszeit im Karussell "Sternenland" gefahren und aus bislang unbekanntem Grund unter ein Fahrzeug geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Rettungsdienst brachte den kleinen Münchner in ein Krankenhaus, dort versorgten die Ärzte die Brüche an beiden Waden- und Schienbeinen und entließen den Patienten noch am gleichen Tag wieder nach Hause. Gemeinsam mit der Polizei ermitteln nun die Lokalbaukommission und der TÜV, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Das Kinderkarussell "Sternenland" dreht sich seit mehr als 50 Jahren auf Münchner Volksfesten. Weil es auch für Kinder im Rollstuhl zugänglich ist, hatte Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer dem Fahrgeschäft erst im Frühjahr das Siegel "Bayern barrierefrei" verliehen.