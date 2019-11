Eine Autofahrerin hat am Mittwoch beim Anfahren an einer Kreuzung in Laim zwei Schulkinder angefahren und leicht verletzt. Die 40-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Fürstenrieder Straße in Richtung Süden unterwegs. Sie wollte die Kreuzung zur Gotthardstraße geradeaus überqueren und hielt hinter einem anderen Fahrzeug an der Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete, musste sie warten, da das Fahrzeug vor ihr nach links abbog und erst Fußgänger und Radfahrern Vorrang gewähren musste. Als sie schließlich fahren konnte, übersah die 40-Jährige, dass in der Zwischenzeit drei Schülerinnen auf der anderen Seite der Kreuzung den Fußgängerüberweg betreten hatten. Eine elf und eine zwölf Jahre alte Schülerin wurden von dem Auto erfasst. Ein Rettungswagen brachte sie mit Prellungen an Hüften und Beinen in ein Krankenhaus. Das dritte Mädchen blieb unverletzt.