24. August 2018, 12:40 Uhr Unfall in der Au Bauarbeiter steckt Stange im Hinterkopf

Auf der Baustelle in der Falkenstraße ist es zu einem schweren Betriebsunfall gekommen.

Die Bergung des schwer verletzten 51-Jährigen aus einer zehn Meter tiefen Baugrube gestaltet sich kompliziert.

Zu einem dramatischen Einsatz wurden Rettungskräfte am Donnerstagmittag in der Au gerufen: Ein Bauarbeiter war von einer herabfallenden Eisenstange getroffen worden - die in seinem Hinterkopf feststeckte.

Der schwer verletzte 51-Jährige lag in einem mit Bauabfällen gefüllten Container in einer zehn Meter tiefen Baugrube in der Falkenstraße. Ein Kran hievte den Verletzten nach oben, damit sich Notarzt und Sanitäter um die Erstversorgung kümmern konnten.

Die einen Meter lange Stange aus Baustahl, die aus dem Hinterkopf des Mannes ragte, musste vor dem Transport ins Krankenhaus vorsichtig abgesägt werden. Die Kriminalpolizei muss nun ermitteln, wie es zu dem Betriebsunfall kommen konnte.