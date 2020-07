Eine 64-jährige Münchnerin ist in Berg am Laim von einem stadtauswärts fahrenden Bus der Linie 145 erfasst und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Mittwoch gegen 14.30 Uhr die Rosenheimer Straße in Höhe der Helmut-Dietl-Straße überqueren, als der Unfall passierte. In dem Augenblick, als die Frau die Busspur betrat, kreuzte der Linienbus ihren Weg. Obwohl der Fahrer noch bremste und nach links auswich, prallte die Münchnerin gegen die rechte Seite des Busses und stürzte. Die 64-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; ebenso eine 51-jährige Frau, die sich in dem Bus befand und infolge der Notbremsung des Fahrers stürzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.