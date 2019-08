1. August 2019, 18:27 Uhr Unfall in Berg am Laim Familie prallt mit Auto gegen Kleinbagger

Ein Ehepaar, beide 82 Jahre alt, und dessen 53-jährige Tochter sind am Mittwochabend bei einem Unfall in der Friedrich-Eckart-Straße in Berg am Laim so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 30 übersah der Rentner nach Polizeiangaben einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, unbeleuchteten Kleinbagger und prallte mit seinem Auto ungebremst gegen diesen. Die Unfallursache ist unklar. Bei dem Zusammenstoß wurden der 82-Jährige, seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie die Tochter auf dem Rücksitz verletzt. Das Auto der Familie wurde schwer, die Baumaschine nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 10 000 Euro.