9. Dezember 2018, 18:56 Uhr Unfall Fußgängerin von Auto erfasst

Eine 23-jährige Fußgängerin aus dem Landkreis Rosenheim ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in München schwer verletzt worden. Die Frau war auf dem Gehweg des Lenbachplatzes unterwegs und wollte auf Höhe der Pacellistraße die Straße überqueren. Laut Polizei betrat sie die Fahrbahn, obwohl die Ampel Rot zeigte. In diesem Moment erreichte eine 33-Jährige mit ihrem Pkw den Lenbachplatz. Obwohl sie sofort abbremste, konnte sie den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.