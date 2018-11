5. November 2018, 18:42 Uhr Unfall Fußgängerin schwer verletzt

Eine kleine Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr hatte am Montag fatale Folgen: Ein 83-jähriger Münchner wollte kurz vor zwölf Uhr Mittag in der Herterichstraße in Solln mit seinem Wagen aus einer Parklücke stoßen. Dabei touchierte sein Auto, wie die Feuerwehr mitteilt, einen Lieferwagen, der auf der Straße gerade stadteinwärts unterwegs war. Der Kleinwagen des Rentners wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes über den Gehweg geschleudert, er kam erst im Schaufenster einer Bankfiliale zum Stehen. Dabei hatte das Auto jedoch auch einen Briefmarkenautomaten aus seiner Verankerung gerissen, der dann unglücklicherweise eine Passantin traf. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Sie musste in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht werden.

Zwei weitere am Unfall beteiligte Fußgänger erlitten durch den Schreck einen Schock. Die Beifahrerin des 83-Jährigen wurde im Fahrzeug eingeschlossen, sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie der Fahrer selbst kam sie mit leichten Verletzungen davon, beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste das Auto mit einer Seilwinde aus dem Schaufenster der Bank ziehen, ehe sie dieses dann entsprechend provisorisch verschalen konnte.