An der Kreuzung zwischen Ottendichler straße und Paul-Henri-Spaak-Straße sind am Sonntagnachmittag ein VW Golf und ein Audi A3 frontal zusammengestoßen. Der VW wollte von der Ottendichler Straße nach links in die Münchner Straße abbiegen, der Audi überquerte die Kreuzung aus der Gegenrichtung. Zwei 56 und 32 Jahre alte Frauen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei am Montag auf insgesamt 22 000 Euro bezifferte. Mehrere Fahrstreifen mussten gesperrt werden.