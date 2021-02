Eine 52 Jahre alte Frau hat sich am Mittwoch bei einem Sturz mit ihrem Pedelec schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Münchnerin gegen 16.40 Uhr mit ihrem elektrisch angetriebenen Rad auf dem Gehweg der Daglfinger Straße stadtauswärts gefahren und gestürzt. Dabei verletzte sie sich so schwer an Kopf und Oberkörper, dass der Rettungsdienst sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste. Die Verkehrspolizei versucht nun zu ermitteln, was die Ursache für den Sturz war. Sie bittet um Hinweise an das Unfallkommando unter der Nummer 6216-3322.