Bei Forstinning ist am Samstagmorgen ein 80-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann geriet laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf der Aicher Straße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem einzelnstehenden Baum. Trotz eines Rettungshubschraubers und sofortiger Hilfe starb der Senior noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Ein Passant hatte das verunglückte Fahrzeug entdeckt und sofort die Leitstelle alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen und den 80-Jährigen aus dem Wrack bargen, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um einen Alleinunfall – Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge gibt es der Polizei zufolge nicht. Warum der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist völlig unklar.

Die Polizeiinspektion Poing hat die Ermittlungen übernommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08121/9917-0 bei der Polizeiinspektion Poing zu melden.

Für die Unfallaufnahme musste die Ortsverbindungsstraße drei Stunden lang voll gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ebersberg, Forstinning und Anzing unterstützten die Polizei bei den Bergungsarbeiten und der Verkehrsleitung.