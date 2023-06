Fast 100 000 Euro Sachschaden hat ein noch flüchtiger Fahrer am Freitag in Freimann angerichtet. Gegen 11.45 Uhr meldeten laut Polizei Bürger, dass an der Kreuzung Ungererstraße und Föhringer Ring eine Säule zur Geschwindigkeitsüberwachung umgefahren worden sei und auf der Fahrbahn des Föhringer Rings liege.

Der Unfallverursacher ist laut Polizei vermutlich in einem blauen Fahrzeug auf dem Föhringer Ring in östlicher Richtung unterwegs gewesen. Zumindest habe die letzte Aufzeichnung ein solches gezeigt. Das ermittelnde Unfallkommando sucht unter Telefon 089/6216-3322 Zeugen.