Am Donnerstag ist ein elfjähriger Bub in Neuperlach von einem Smart angefahren und schwer verletzt worden. Der Schüler sei kurz nach 16 Uhr hinter einem am Straßenrand geparkten Wagen hervorgelaufen, um die Quiddestraße zu überqueren und einen Bus zu erreichen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde mit einer Schulterverletzung sowie diversen Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Smart entstand Totalschaden.